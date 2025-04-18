◆米男子プロゴルフツアーコラレス・プンタカナ選手権第１日（１７日、ドミニカ共和国・プンタカナリゾート＝７６７０ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、星野陸也（興和）が７バーディー、ボギーなしの６５をマークし、首位と３打差の５位と好発進した。大西魁斗（ＺＯＺＯ）は６６で１０位。金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）は７０で６８位スタートとなった。ジョエル・ダーメン（米国）がボギーなしの１０アン