ヒット曲『secret base 〜君がくれたもの〜』で知られる4人組ガールズバンド・ZONEの元メンバーで、現在はヨガインストラクターとして活動するMai（38）が28日、Instagramを更新した。保育園でヨガ教室を行ったことを明かし、最新ショットを披露した。【映像】息子との2ショットMaiは2001年、14歳の時にMAIKO名義でZONEのベース兼ボーカルとしてデビュー。2014年に芸能界を引退し、ヨガインストラクターの資格を取得していた。