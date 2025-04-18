【Amazonゴールデンウィーク スマイルセール】 開催期間：4月18日9時～4月21日23時59分 TUF Gaming A15 FA507NVR Amazonにて開催されている「Amazonゴールデンウィーク スマイルセール」の対象商品にASUSのゲーミングノートPC「TUF Gaming」が追加された。開催期間は4月21日23時59分まで。 今回は、AMD Ryzen 7 7435HS/NVIDIA GeFor