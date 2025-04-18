4月17日午後、静岡県長泉町で、母親に凶器を示し脅迫した疑いで18歳の息子が逮捕されました。 【写真】事件を捜査する静岡県警裾野警察署 暴力行為等処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、長泉町に住む、自称、アルバイト従業員の男（18）です。警察によりますと、男は17日午後2時頃、長泉町内で、介護福祉士の母親（43）に、凶器を示して脅迫した疑いが持たれています。 母親が「脅迫を受けた」と、警察本部の相談窓口に電話をし