半導体大手のTSMCが17日、今年1月から3月期の決算を発表しました。売上高がおよそ3兆7000億円で、前年と比べて41.6％増加、純利益はおよそ1兆6000億円で、前年と比べて60.3％増加しました。いずれも同じ期としては過去最高です。TSMCはAIに必要な先端半導体などを受託生産していて、トランプ政権によるアメリカ国内での半導体生産強化の流れに沿って、新たにアメリカへおよそ14兆円の追加投資を計画しています。（「グッド！