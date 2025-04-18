アメリカのルビオ国務長官はロシアのラブロフ外相と電話会談を行い、ウクライナとの恒久的な和平の実現に向けたアメリカ政府の構想を伝えました。アメリカ国務省によりますと、ルビオ国務長官は17日、ロシアのラブロフ外相と電話で会談し、「トランプ大統領はウクライナでの戦闘終結を望んでいる」と改めて伝えました。その上で、ロシアとウクライナの恒久的な和平の実現に向けたアメリカ政府の構想をラブロフ氏に説明したというこ