18日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年6月限は前日清算値比65ポイント高の2万3095ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値2万2968.48ポイントに対しては126.52ポイント高。 株探ニュース