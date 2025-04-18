18日の外国為替市場のドル円相場は午前9時時点で1ドル＝142円36銭前後と、前日午後5時時点に比べ50銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝161円91銭前後と59銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース