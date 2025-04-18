Takahiko Wada［東京１８日ロイター］ - 総務省が１８日発表した３月の全国消費者物価指数（生鮮食品を除く総合指数、コアＣＰＩ）は前年比３．２％上昇だった。伸びは前月の３．０％から加速し、４カ月連続で３％台。生鮮食品を除く食料の伸び率がさらに拡大した。 コア指数の伸び率は事前予想の３．２％と一致した。 生鮮を除く食料は６．２％上昇し、前月の伸び率（５．６％）を上回った。８カ月連