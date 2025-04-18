結婚生活において、義母との関係は複雑なものです。特に、義母との価値観の違いからくる批判や誤解は、ストレスとなります。今回は、義母と良好な関係を築くためのアプローチ方法を紹介します。【相手の立場を理解する努力】義母の言葉に傷つくことがあっても、義母がどのような背景からそのような発言をするのか理解しようとすることが大切です。世代や育ってきた環境の違いが、価値観の違いとして表れることがあります。【正直な