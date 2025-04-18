共働きの家庭では、お金の管理に関する悩みが尽きないものです。とくに、夫からの予期せぬ節約要求があると、どんな対応をすべきなのでしょうか。この記事では、夫の金銭問題に悩む女性がどのようにそれを克服したかを紹介します。【金銭観の違いを受け入れ合う】人によって育った環境や経験が異なり、それぞれのお金に対する姿勢も変わってきます。夫婦であれば尚更、互いの価値観の違いを理解し合い、尊重することが求められるで