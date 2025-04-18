17日の日経平均株価は前日の終値から66円高で寄り付くと、後場にかけて上げ幅を拡大し、終値は前日より457円高い3万4377円でした。アメリカ市場は大きく下落しましたが、影響を受けず反発した要因の一つは、日米関税交渉後の会見での赤沢亮正経済再生担当大臣の発言です。ニッセイ基礎研究所井出真吾氏「為替について議論されなかったと赤沢大臣がコメントした。これで警戒感が和らいだ。実際、為替市場でも円安方向に動き、