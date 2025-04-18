東京市場ピボット分析（クロス円） ユーロ円 終値161.88高値162.63安値161.25 163.97ハイブレイク 163.30抵抗2 162.59抵抗1 161.92ピボット 161.21支持1 160.54支持2 159.83ローブレイク ポンド円 終値188.90高値189.35安値187.47 191.56ハイブレイク 190.45抵抗2 189.68抵抗1 188.57ピボット 187.80支持1 186.69支持2 185.92ローブレイク