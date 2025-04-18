東京市場ピボット分析（新興国通貨） ランド円 終値7.57高値7.59安値7.51 7.68ハイブレイク 7.64抵抗2 7.60抵抗1 7.56ピボット 7.52支持1 7.48支持2 7.44ローブレイク シンガポールドル円 終値108.63高値109.04安値108.10 110.02ハイブレイク 109.53抵抗2 109.08抵抗1 108.59ピボット 108.14支持1 107.65支持2 107.20ローブレイク 香港ドル