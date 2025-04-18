東京市場ピボット分析（資源国通貨） オージードル 終値0.6390高値0.6394安値0.6333 0.6473ハイブレイク 0.6433抵抗2 0.6412抵抗1 0.6372ピボット 0.6351支持1 0.6311支持2 0.6290ローブレイク キーウィドル 終値0.5973高値0.5978安値0.5900 0.6079ハイブレイク 0.6028抵抗2 0.6001抵抗1 0.5950ピボット 0.5923支持1 0.5872支持2 0.5845