通貨別短期トレンド一覧 1.NZドル＜↑↑＞ 2.ポンド＜↑↑＞ 3.豪ドル＜↑↑＞ 4.円＜↑＞ 5.カナダドル＜↑＞ 6.ドル＜↓＞ 7.ユーロ＜↓＞ 8.スイスフラン＜↓＞ 4月18日8時16分時点