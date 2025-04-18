・ＮＹダウ３９１４２．２３（－５２７．１６） 高値３９７４５．５８ 安値３８９５０．３１ ・Ｓ＆Ｐ５００５２８２．７０（＋７．００） ・ナスダック総合指数１６２８６．４４８（－２０．７１２） 出所：MINKABU PRESS