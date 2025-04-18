１７日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比５２７．１６ドル安の３万９１４２．２３ドルと３日続落した。２５年１～３月期決算の発表にあわせて通期の１株利益予想を下方修正したユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞が急落し、株価指数を下押しした。トランプ米大統領が米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長の更迭を検討していると報じられたことも、投資家の慎重姿勢を強める要因となった。 ユナイ