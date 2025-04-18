「ヤクルト５−７阪神」（１７日、神宮球場）阪神が延長戦を制して連勝で貯金２とした。５−５の延長十一回、近本光司外野手（３０）が右翼席へ決勝の２号２ランを放った。２点リードの九回に木浪の適時失策などで追い付かれたが、重苦しい空気を振り払った。打線は２点を追う八回、代わったばかりの清水から先頭・中野が左翼線を破る二塁打で出塁。森下も左翼線を破る適時二塁打で１点を返した。さらに４番・佐藤輝が低めの直