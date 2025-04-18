フランス・パリを訪問中のアメリカのルビオ国務長官はマクロン大統領をはじめ、ヨーロッパ、ウクライナの高官らとウクライナの和平ついて協議しました。フランスマクロン大統領「今回はウクライナの友人たち、欧州各国、そして皆さん（米国）と結束する非常に重要な機会だと考えている。なぜなら、誰もが平和を望んでいるからだ。それも強固で持続可能な平和だ」パリのフランス大統領府で17日、マクロン大統領やアメリカのル