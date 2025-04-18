トランプ米大統領が１７日（現地時間）、自身の「関税爆弾」に対抗する中国の習近平国家主席をはじめ全世界の国に向け「誰も米国と競争することはできない」と述べた。東南アジア３カ国を歴訪してＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）国家と共同戦線を構築しようとする習主席をはじめ、韓国など米国との交渉を控えてすべての国に向けたメッセージだ。トランプ大統領はこの日、ホワイトハウスでイタリアのメローニ首相との会談を終えた