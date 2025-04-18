お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が17日に自身のアメブロを更新。不正出血があり不安になって検査をした結果について明かした。【映像】マック鈴木＆小原正子の顔出し家族ショットこの日、小原は「いつも以上にひどい不正出血があり不安になりもろもろ検査したのですが、、、その結果を聞きに行きました」と報告。検査結果について「問題なしでした」と明かした。続けて「今年で50歳になりますから色々不具合がでてき