「オリオールズ−ガーディアンズ」（１７日、ボルティモア）オリオールズ・菅野智之投手が２勝目を目指し、４試合目の先発登板に臨んだ。初回、クワンからスプリットで空振り三振。ラミレスを一ゴロ、サンタナは二ゴロ。危なげなく、１１球で三者凡退に抑えた。二回も１０球で三者凡退に仕留め、テンポ良く立ち上がった。だが、１点リードの三回に先頭スチーマンに中越えソロを打たれ、同点に追いつかれた。さらにヘッジズ