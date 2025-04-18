◆米大リーグオリオールズ―ガーディアンズ（１７日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）オリオールズ・菅野智之投手（３５）が１７日（日本時間１８日）、本拠地初勝利を狙ってガーディアンズ戦に先発し、１点をリードした３回に相手下位打線の７、８番打者に２者連続本塁打を浴びて逆転を許した。初回は先頭のクワンから外角へ逃げるように落ちるスプリットで空振り三振を奪うと、続くラミレスもカーブで一