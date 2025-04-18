ºÇ½ªÈ×¡¢Á°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÄ«Æü¿·Ê¹M¥ê¡¼¥°2024-25¡×¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡¢4·î17Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤ÏU-NEXT Pirates¡¦ÎëÌÚÍ¥¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¡£Æ¨¤²ÀÚ¤ê¤ò¿Þ¤ë¥ª¡¼¥é¥¹¡¢2ÃåÌÜ¤ÎKONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦º´¡¹ÌÚ¼÷¿Í¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤«¤é¥ê¡¼¥Á¤¬¤«¤«¤ë¤â¡¢°ìÈ¯¤ÇÀÖ5º÷¤ò¾¡Éé¤·¡¢Ä¾¸å¤Ë¥Ä¥â¥¢¥¬¥ê¤ò·è¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¤³¤Î¾¡Íø¤ÇU-NEXT Pirates¤ÏÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¤ò¤«¤ï¤·¤Æ»ÃÄê¼ó°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÍ¥¡¢¡ÈÌÄ¤­°ìÄÌ¡É¤Î·àÅª¥µ¥è¥Ê¥éÃÆ