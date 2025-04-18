【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：39,142.23 ▼527.16（4/17）NASDAQ：16,286.45 ▼20.71（4/17） 1.概況 昨日の米国市場は、高安まちまちとなりました。米医療保険大手のユナイテッドヘルス・グループ［UNH］が市場予想を下回る決算を発表し、22％超下落したことが指数を押し下げました。また、トランプ米大統領がパウエルFRB（米連邦準備制度理事会）議長の更迭を検討していると報じ