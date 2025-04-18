[ニューヨーク １７日 ロイター] - 米債券運用大手パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー（ＰＩＭＣＯ）は、トランプ米大統領が関税を通じて推進する保護主義的な通商政策により、ドルと米長期国債への投資を縮小する妥当性が強まりつつあり、外国債券向け資金配分引き上げの魅力が増大してきたとの見方を示した。マーク・サイドナー非伝統的戦略最高投資責任者とプラモル・ダワン新興国市場ポートフォリ