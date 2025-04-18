東京市場ピボット分析（主要国通貨） ドル円 終値142.43高値143.08安値141.62 144.59ハイブレイク 143.84抵抗2 143.13抵抗1 142.38ピボット 141.67支持1 140.92支持2 140.21ローブレイク ユーロドル 終値1.1365高値1.1409安値1.1336 1.1477ハイブレイク 1.1443抵抗2 1.1404抵抗1 1.1370ピボット 1.1331支持1 1.1297支持2 1.1258ローブレイク