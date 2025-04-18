Other World Computing, Inc.は、Amazon OWC 直営公式ストアにて「ゴールデンウィーク直前セール」を4月18日（金）に開始した。4月25日（金）まで実施する。 OWCのCFexpress Type-B/A、SDXCメモリーカード、カードリーダーなどが最大51%になるセール。 最も割引率が高いのはCFexpress 2.0 Type BカードのAtlas Proシリーズ（650GB）で、5万9,800円のと