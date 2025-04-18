― ダウは527ドル安と3日続落、医療保険大手ユナイテッドヘルス の急落が指数を押し下げた ― ＮＹダウ 39142.23 ( -527.16 ) Ｓ＆Ｐ500 5282.70 ( +7.00 ) ＮＡＳＤＡＱ 16286.44 ( -20.71 ) 米10年債利回り4.326 ( +0.048 ) ＮＹ(WTI)原油 64.01 ( +1.54 ) ＮＹ金 3328.4 ( -18.0 ) ＶＩＸ指数29.65 ( -2.99 ) シカゴ日経225先物 (円建て)344