大阪6月限ナイトセッション 日経225先物34510+80 （+0.23％） TOPIX先物2546.0+11.0 （+0.43％） シカゴ日経平均先物34465+35 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 17日の米国市場は、NYダウ、ナスダックが下落した一方で、 S＆P500は上昇。予想を下回る決算を発表したユナイテッドヘルス・グループ が22％超急落し、NYダウを押し下げた。中国向けのAI半導体が米政府の輸出規制の対象