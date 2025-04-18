アイドルグループ・超ときめき▼宣伝部（※▼＝白ハート）の坂井仁香＆菅田愛貴が、22日発売の美容雑誌『VOCE』6月号（講談社）の巻頭メイク企画に初登場する。【表紙カット】圧倒的”美”を体現した山田涼介2人は、夏のトレンドリップを8パターン着用。撮影では寝転んだり、背中合わせになったりと難しい体勢でも笑顔を絶やさず、さまざまなポーズを披露した。「超ときめきリップ宣伝部」という企画名にあわせ、2人からは着用