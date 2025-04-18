阪神の開幕投手を務めた村上は今季3戦3勝と好調だ。きょう甲子園での広島戦に勝てば4戦4勝、開幕投手で4戦4勝以上となれば18年に5戦5勝した西武・菊池雄星以来だが、阪神では67年の村山実以来58年ぶりとなる。ただし、村山は3、4戦目が救援での勝利。先発のみで4戦4勝は53年藤村隆男以来72年ぶり2人目の快挙だ。広島戦は通算5勝7敗と負け越しているが、今季は3月28日の開幕戦で8回2/3を無失点に抑えており不安はない。勝て