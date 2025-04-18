¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/18¡ÛÇÐÍ¥¤Î´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëTBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¥¤¥°¥Ê¥¤¥È -Ë¡¤ÎÌµË¡¼Ô-¡×¡ÊËè½µ¶âÍË¤è¤ë10»þ¡Á¡Ë¤Î´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëBABEL LABEL¤ÎÈªÃææÆÂÀ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¡¢18Æü¤Î½é²óÊüÁ÷Á°¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡¦¾åÇòÀÐË¨²Î¡¦»°»³Î¿µ±¤é¹ë²Ú½¸·ë¢¡´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¼ç±é¡Ö¥¤¥°¥Ê¥¤¥È -Ë¡¤ÎÌµË¡¼Ô-¡×ËÜºî¤ÏTBS¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦BABEL LABEL¤Î½é¥¿¥Ã¥°ºîÉÊ¡£ÁÊ¾Ù¼Ò²ñ²½¤¬¿Ê¤à