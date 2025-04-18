ももいろクローバーZの百田夏菜子が、22日発売の美容雑誌『VOCE』6月号（講談社）の夏新色BOOK表紙を飾る。【撮り下ろしカット】超キュート！30歳になっても完璧アイドルな百田夏菜子百田は、この夏注目のカラーオレンジ＆ライラックを中心に仕上げたカラーメイクを披露。「大人っぽい表情も見たいです！」「ふんわり系のカットもください」と編集部からのあらゆるオーダーに快くポージングを決める。さまざまな表情を撮影し