更生保護のシンボルカラーとなっている黄色のスカーフを巻いて行進するケニアの保護観察官ら＝東京都新宿区昨年制定後初めての「国際更生保護ボランティアの日」を１７日に迎え、東京都新宿区でＰＲイベントが行われた。東京都保護司会連合会の主催で、都内の保護司や研修で来日したケニアの保護観察官ら約４５０人が都庁前を行進した。イベントに先駆け、小池百合子都知事は「各国が協力し、保護司をはじめとする地域ボランテ