¾®µÆ¾¼Íº´ÆÆÄ¤ÇºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿Ä»À´¡¢³«Ëë¤«¤é¶ìÀï¤â¸«¤¨»Ï¤á¤¿¸÷ÌÀ2024Ç¯J1¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎºÇ²¼°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢2011Ç¯°ÊÍè¤ÎJ2»²Àï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¬¥óÄ»À´¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ç27Ç¯´Ö»Ø´ø´±¤ä¥³¡¼¥Á¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤òÎòÇ¤¤·¤¿¾®µÆ¾¼Íº´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¡¢Âè9Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç4¾¡1Ê¬4ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ13¤Ç8°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï·è¤·¤Æ½çÄ´¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³«ËëÄ¾¸å¤Ï¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¡¢¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡¢FCº£¼£¤Ë3Ï¢ÇÔ¡£Æ±¤¸¤¯