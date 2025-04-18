国土交通省 相武国道事務所は2025年4月17日、「国道20号八王子南バイパス・日野バイパス（延伸）連絡調整会議」を開催しました。昨年5月以来、第2回目の開催となります。どれくらい進んだ？ 日野バイパス＆八王子南バイパス国土交通省 相武国道事務所は2025年4月17日、「国道20号八王子南バイパス・日野バイパス（延伸）連絡調整会議」を開催しました。昨年5月以来、2回目の開催となります。八王子南バイパス3工区、医療センター