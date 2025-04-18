特定の人の言動に社会が右往左往するのは珍しいことではないが、トランプ関税発表で全世界が揺れている。かの大統領は朝令暮改が日常茶飯事だから、われわれは今後も一喜一憂を強いられることになるだろう。いずれにせよ、課税率なのか為替レートの見直しなのか最終的な落とし所がどこにあるのかが最大の関心事。▼落とし所の妙で記憶にあるのは信長の遷都。今川義元を破って数年後に城を清州から小牧に移した。遷都がスムーズにい