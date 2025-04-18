ミドル〜シニア層の日本人にとって、真に有効な健康習慣とは？あなたの「老化時計」の進み方を大きく変える、「食事」「運動」「ライフスタイル」について、最新研究の成果から解説。「健康の常識」をアップデートする新連載！本記事は、『健康寿命と身体の科学老化を防ぐ、50歳からの「運動・食事・習慣」』(樋口 満・著)を一部抜粋・再編集したものです。年齢とともに落ちていく基礎代謝量生命活動を維持し、さまざまな身体