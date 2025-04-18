〈「本人の言葉ではない」兵庫県・斎藤元彦知事が“ムチャ振り”で作らせたお詫びコメント「謝りたくない。でも…」〉から続く――文春の記事が調査対象になった経緯は？【もっと読む】斎藤元彦“冷血の知事”の正体《メルチュ折田楓社長は神頼み、“4億円パレード疑惑”証拠文書、告発者潰しの“手順書”公開》「ちょっと今の立場ではお答えできないので……」――調査の最高責任者である斎藤知事からはどんな指示があったのか？