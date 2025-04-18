〈「本人の言葉ではない」兵庫県・斎藤元彦知事が“ムチャ振り”で作らせたお詫びコメント「謝りたくない。でも…」〉から続く――文春の記事が調査対象になった経緯は？【もっと読む】斎藤元彦“冷血の知事”の正体《メルチュ折田楓社長は神頼み、“4億円パレード疑惑”証拠文書、告発者潰しの“手順書”公開》「ちょっと今の立場ではお答えできないので……」――調査の最高責任者である斎藤知事からはどんな指示があったのか？
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 板垣瑞生さん死去「不慮の事故」
- 2. ゆうちゃみから「特定悪臭」検出
- 3. 北が製造の医薬品に有害金属
- 4. 献体前でピース 女性医師の現在
- 5. 木梨 過去の騒動蒸し返され炎上
- 6. 松本への単独取材 裏側明かす
- 7. 福井放送アナがはねた女性死亡
- 8. TDLかよ NHK畠山アナ不倫に失望
- 9. 女性アナと交際歴 青井が自慢か
- 10. 騒動のモー娘。北川 活動休止
- 1. 献体前でピース 女性医師の現在
- 2. 福井放送アナがはねた女性死亡
- 3. 板垣瑞生さん 2月上旬に死去か
- 4. 現金給付見送り→ポイント給付か
- 5. 自分の親毒親? 分かる5つの質問
- 6. マイク隠された? 国民民主を離党
- 7. メルカリ騒動→SNSで暴露の構図
- 8. 元UFJ行員 逮捕3回目前に離婚か
- 9. アスベストの除去作業 女性死亡
- 10. マックで殺傷 容疑者のその後
- 1. 北尾氏「堀江君に悪いことを…」
- 2. 松野明美氏 国会で突然の大暴走
- 3. もう限界…73歳妻が別居決めた訳
- 4. エスコンと明暗 札ドにまた試練?
- 5. 石破茂首相「日米の問題で苦労」
- 6. 黒田清子さん 格安スーパー利用?
- 7. 米大統領震える? 日本の最終兵器
- 8. 股から「何か」閉経後に急増の病
- 9. マネキンのコーデ 購入NGのワケ
- 10. 不起訴続出「まるでヤリ得」の声
- 1. 北が製造の医薬品に有害金属
- 2. トランプ氏により米国が衰退か
- 3. 台湾でピットブル襲撃死
- 4. 火星表面に「謎の入り口」NASA
- 5. 「シンゾー理解」は真っ赤な嘘か
- 6. 東日本大震災のかご 英で波紋
- 7. 台湾人「最も好きな国は日本」76％で過去最高 日本に対する意識の世論調査
- 8. 中国人「日本の街の写真」に称賛
- 9. 「孤独のグルメ」中国での評価は
- 10. 餃子特許巡る米韓中の思惑
- 1. 東京メトロ「有楽町線」延長へ
- 2. 年金月8万65歳母 娘まさかの一言
- 3. 「暗号資産（仮想通貨）の始めどきは？」「税金やリスクは？」 取引所の”中の人”に初心者の疑問をぶつけてみた
- 4. 備蓄米放出もコメ価格下がらぬ訳
- 5. 給与と年金W受取 確定申告不要か
- 6. 性加害目的で教員に 選択の動機
- 7. 初任給日本1 氷河期世代は不満か
- 8. 農水省 コメ値段を下げたくない?
- 9. 自己都合で辞めると…退職金は?
- 10. 億り人の投資術「信じるな」
- 1. 平日は関わらない「週末婚」増加
- 2. 「ドコモメール」に保護していても削除される不具合、復元できず
- 3. 村に潜む衝撃の恐怖体験
- 4. 氷の塊と復讐の夏が来る
- 5. 撥水&防滑のレザースニーカー
- 6. Nothing「CMF」が新製品発表へ
- 7. 未発表の次期ミッドレンジスマホ「moto g56 5G」が日本で発売へ！型番「XT2529-3」と「XT2529-4」がFCCを通過。メーカー版とソフトバンク版か
- 8. その水冷クーラー、設置位置が間違ってるかも。Palitが正しい向きを伝授
- 9. 空中でカーソル操作・スクロールができる！Bluetoothタッチパッドリモコン
- 10. AppleがiPhoneやiPadなど向け最新プラットフォーム「iOS 18.4.1」と「iPadOS 18.4.1」を提供開始！重要な不具合や脆弱性が修正
- 11. Netflixの収益 前年比12.5%増に
- 12. 宇宙空間に現存する「最古の人工衛星」。なんとか地球に持ち帰れない？
- 13. 関税だけでは移行できない。米中小企業が中国製造を選び続ける本当の理由
- 14. 「LINE」に「LINE AI」登場、返事のアイデアや画像生成など
- 15. Viltroxから135mm F1.8に続く“最高級ライン”第2弾「AF 35/1.2 LAB E」 「多目的リング」も装備 スマホからディスプレイ表示の変更も
- 16. 「AIが生成した楽曲が毎日2万曲アップロードされている」と音楽ストリーミングプラットフォーム・Deezerが報告
- 17. 驚異的「Mac Studio」レビュー
- 18. Amazonセール目前 注目商品は?
- 19. 全裸の400人が一斉に海へ飛び込み、新たなヌード世界記録を樹立
- 20. マスクが年賀ノベルティに変身！ お正月特別パッケージの注文受付開始
- 1. バウアーに「日本舐めるな」怒り
- 2. 2回KO マー君に評論家バッサリ
- 3. 不倫報道の川崎春花 涙の謝罪
- 4. 田中将大の大炎上巡る一番怖い事
- 5. RIZIN にしたん代表とトラブルに
- 6. F1シューマッハ氏 スイスへ渡航?
- 7. 川崎春花 不倫疑惑報道に謝罪
- 8. バルサ選手が局部触る 出場停止
- 9. 危ない! ベンチの大谷に打球直撃
- 10. ヤク村上 復帰初戦で緊急交代
- 1. 板垣瑞生さん死去「不慮の事故」
- 2. ゆうちゃみから「特定悪臭」検出
- 3. 木梨 過去の騒動蒸し返され炎上
- 4. 松本への単独取材 裏側明かす
- 5. 女性アナと交際歴 青井が自慢か
- 6. TDLかよ NHK畠山アナ不倫に失望
- 7. 板垣瑞生さん逝去 家族が報告
- 8. 騒動のモー娘。北川 活動休止
- 9. 石橋貴明 謝罪も「余計な一言」
- 10. 元ピスタチオ小澤氏 解散の裏側
- 1. ヘビロテできるユニクロの商品
- 2. 60代の夫おかしい 10代と不倫か
- 3. 細木数子さん助言で結婚 その後
- 4. ヘンリー王子の変化に動揺する声
- 5. 婚約者の衝撃発言に家族騒然
- 6. 「この世ならざる体験」に鳥肌
- 7. ほっともっと 春の新作を実食
- 8. カードゲームで学童が恐怖の訴え
- 9. アイスの代わりに 120kcalで満腹
- 10. ベアミネラル撤退の衝撃