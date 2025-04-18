ÇÐÍ¥¡¦²Î¼ê¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÍè¾ì¡£µþÅÔ¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ä¹Ô¤­¤¿¤¤¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÌÂ¼¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÍè¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µþÅÔÉÜ¤Ë¤¢¤ëÀ¤³¦°ä»º¡¦Åì»û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë 2025Ç¯ ¥Õ¥©¡¼¥ë ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ç¤¹¡£ËÌÂ¼¤µ¤ó¤ÏµþÅÔ¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»Ò¶¡¤Î»þ¤«¤é±Ç²è¤È¤«¤Î»£±Æ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¡£³ØÀ¸¤Î»þ¤Ï½¤³ØÎ¹¹Ô¤È¤«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢µþÅÔ¤È¤¤¤¦¤È°ÊÁ°¡ØHELLO WORLD¡Ù¤È¤¤¤¦±Ç²è¤ò¤È¤Ã¤¿»þ