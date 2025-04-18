糖尿病がここ20年で470万人に倍増。3人に2人は太り過ぎ、という状況になっている英国で、ベストセラーになっているダイエット本がある。それが 『英国の専門医が教える減量の方程式』 （ダイヤモンド社）だ。著者は、世界屈指の名門校インペリアル・カレッジ・ロンドンの減量専門医。本書は、英国を代表する減量クリニック「インペリアル・ウェイト・センター」で実践され、＜平均16kg減＞という驚くべき効果を上げた減量プログ