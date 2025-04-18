この漫画は、作者・紙屋束実(＠kamiya.tsukami)さんが、ある夫婦の間に起きた問題について描いたものです。物語の主人公である香澄は大好きな晋太郎と結婚しますが、思い描いていた幸せな結婚とは遠くかけ離れた、問題ばかりの結婚生活を送ることとなり最終的には離婚という選択をします。道ばたで夫の浮気相手であろう女性2人を見つけ、自分の気持ちを伝えてみた香澄。好きで結婚したはずの晋太郎がどんどん信じられなくなって…