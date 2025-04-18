この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回ご紹介するのは、るしこ(@39baby_com)さんの投稿です。赤ちゃんの足は愛らしく、見ているだけでも幸せな気持ちになれますよね。冬場は長ズボンを履いていることが多いので、家族以外はなかなか素足を見られません。ようやく日ごとに暖かくなり、散歩中の赤ちゃんのかわいいあんよが見られる時期になってきて…。 思わず見てしまう、赤ちゃんのかわいいあんよ 赤ちゃ