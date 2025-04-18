2025年4月17日、韓国MBCによると、韓国次期大統領筆頭候補の李在明（イ・ジェミョン）「共に民主党」前代表が、米国の有力誌「タイム」が選ぶ「世界で最も影響力のある100人」に選ばれた。タイム誌は16日に発表した「タイム100」のリーダー部門に、ドナルド・トランプ米大統領、J・D・バンス米副大統領、ハビエル・ミレイ・アルゼンチン大統領らと共に李前代表の名前を挙げた。タイム誌は2004年から毎年、世界を良い方向であれ悪