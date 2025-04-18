ビエネッタのようにエレガントな「クラシックどーもくん」と『週刊プレイボーイ』で連載中の「ライクの森」。人気モデルの市川紗椰（さや）が、自身の特殊なマニアライフを綴るコラムだ。今回は、今年3月末をもって販売終了した元祖ケーキアイス「ビエネッタ」について語る。＊＊＊4月。別れと出会いの季節。2025年の春、われわれは偉大な存在にさよならを告げました。多くの人の憧れと思い出が詰まった、贅（ぜい）の象徴。