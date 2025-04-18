アメリカのトランプ大統領は17日、ウクライナの鉱物資源をめぐる協定について、24日にも署名する見通しだと明らかにしました。トランプ大統領「鉱物に関する協定は、おそらく木曜に調印されるだろう。すぐだ。彼らは契約を守るだろうから、様子を見てみよう。すでに合意が、できている」トランプ大統領は17日、ウクライナの鉱物資源の共同開発に関する協定について、24日にもウクライナ側と締結する見通しだと明らかにしました。こ