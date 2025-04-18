銃撃事件発生を受け、キャンパスから避難するフロリダ州立大学の学生ら/Alicia Devine/Tallahassee Democrat/USA Today Network/Imagn Images（ＣＮＮ）米南部フロリダ州タラハシーのフロリダ州立大学の構内で米東部時間１７日午前１１時５０分ごろ、銃撃事件が発生し、２人が死亡、５人が負傷した。身柄を拘束された容疑者も撃たれて負傷し、病院で手当を受けているという。当局によると、発砲したのはフェニックス・イクナー容疑