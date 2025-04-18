Angelo AmanteTrevor HunnicuttSteve Holland[ワシントン １７日 ロイター] - トランプ米大統領は１７日、ワシントンを訪問したイタリアのメローニ首相と会談した。メローニ氏はトランプ氏と良好な関係を維持しており、両首脳は共に、相互関税の上乗せ部分の一部の国・地域に対する９０日間の一時停止措置が終了する前に、米国と欧州は何らかの「ディール（取引）」を交渉できると自信を示した。欧州連合（ＥＵ）は米国に